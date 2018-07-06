Майкоп, 6 июля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Экспортный потенциал Республики Адыгея представили инвесторам из Объединенных Арабских Эмиратов, посетившим регион 5 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Government.ru Дары Адыгеи. Правительственная делегация в приусадебном хозяйстве

После переговоров, которые с инвесторами, в числе которых было руководство компании «Аль Фаладж», провел глава республики Мурат Кумпилов, делегация побывала в ООО «Черкесские сады», а также на маслозаводе ООО «Мамруко».

В частности, представители трейдерской компании оценили результаты развития интенсивного садоводства в Адыгее. В ООО «Черкесские сады» инвесторам рассказали обо всех этапах производства: от закладки садов до хранения и сортировки готовой продукции. Кроме яблоневого сада, предприятие выращивает фундук и грецкий орех. Уборка урожая в «Черкесских садах» производится вручную.

«Сегодня полученный опыт позволяет не только развивать садоводство в Адыгее, но и поставлять свою продукцию за рубеж. Предлагаемая на экспорт продукция конкурентоспособна и позволяет предприятию выйти на международный рынок», — заявил глава РА Мурат Кумпилов.

Инвесторы также проявили интерес и к продукции ООО «Мамруко», которое специализируется на производстве подсолнечного масла. Так, в 2017 году предприятие выпустило около 18,6 тыс. тонн продукции. Продается масло из Адыгеи не только на территории республики, но и в других регионах России, а также экспортируется в Китай. Представителей компании «Аль Фаладж» впечатлили перспективы развития производства ООО «Мамруко», широкая линейка ассортимента. Важным для установления деловых отношений инвесторы из ОАЭ назвали имеющийся у предприятия опыт работы с зарубежными партнерами, налаженную логистику поставок за рубеж продукции в необходимом объеме.

По итогам визита стороны договорились продолжить диалог для заключения соглашений о поставках экологически чистой продукции из Адыгеи в ОАЭ.