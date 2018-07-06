Ярославль, 6 июля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» будет добиваться возврата 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» и обжалует решение арбитражного суда Тверской области, который отказался удовлетворить соответствующий иск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

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В 2014 году «ТГК-2» продало акции крупнейшей теплоснабжающей организации Твери ряду компаний. Однако сделка до сих пор остается неоплаченной. Банковская гарантия, представленная покупателями оказалась фальшивой. Впоследствии «Тверская генерация» была переуступлена «покупателями» третьим лицам. Как полагают в ТГК-2, это было сделано с нарушением антимонопольного законодательства.

В процессе намеренно затягивавшегося судьей арбитражного суда Тверской области Калита И.В. судебного разбирательства ПАО «ТГК-2» были представлены многочисленные доказательства, с очевидностью указывающие на отсутствие у покупателей намерения оплачивать приобретенную долю, фиктивность банковской гарантии, выданной в обеспечение сделки, отсутствие у покупателей каких бы то ни было денежных средств и ведение ими какой бы то ни было хозяйственной деятельности, использование незаконных схем вывода активов. До сведения суда были доведены вступивший в законную силу приговор и материалы уголовных дел в отношении должностных лиц «приобретателей» ООО «Тверская генерация», обеспечивающей отоплением и горячим водоснабжением большую часть города Твери», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТГК-2».

Также истец обращал внимание, что имущество используется не должным образом. «Тверская генерация» накопила более 4 млрд руб долгов, теплоснабжающее оборудование приведено в негодное состояние.

Невзирая на многочисленные доказательства злостного уклонения от исполнения обязательств со стороны покупателей и бесспорного права ПАО «ТГК-2» на возврат в его собственность утраченного актива, арбитражный суд Тверской области вынес решение, дословно воспроизводящее текст судебного акта, вынесенного несколько лет назад по схожему спору и впоследствии отмененного Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. Ни материалы дела, ни приговоры по уголовным делам, ни позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не смогли поколебать уверенность судьи в необходимости оставить ООО «Тверская генерация» за правонарушителями», — считают в «ТГК-2».

Компания намерена добиваться отмены несправедливого, на ее взгляд, решения. В Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Тверской области. ПАО «ТГК-2» выражает надежду на объективное и справедливое судебное разбирательство в вышестоящем суде.