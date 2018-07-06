Лондон, 6 июля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон подвергли критике план главы британского правительства Терезы Мэй по развитию отношений с Евросоюзом после Brexit, передает телеканал Sky News со ссылкой на информированные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Из сообщения следует, что Джонсон и Кэмерон провели закрытую встречу, на которой назвали предложения Мэй худшими в списке возможных вариантов. Сторонники Brexit, к которым себя причисляет глава МИД Великобритании, обеспокоены тем, что после завершения процедур, связанных с выходом из ЕС, страна продолжит оставаться в зависимости от таможенного союза и европейского рынка.

Добавим, встреча политиков прошла перед заседанием правительства, на котором будет принята позиция Великобритании на переговорах с ЕС.

Читайте также: На саммите ЕС принято решение по переговорам о Brexit