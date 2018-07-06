Москва, 6 июля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Для повышения эффективности работы оперативных служб в цифровой среде следует выработать новые комплексные решения, направленные на предотвращение и пресечение киберпреступлений. Об этом в ходе Международного конгресса по кибербезопасности заявил 6 июля президент России Владимир Путин.

Цитата из т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». реж. Вячеслав Бровкин. 1971-1989. СССР «Наша служба и опасна, и трудна»

«Предстоит выработать новые комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде. Такие решения должны повышать эффективность реагирования оперативных служб на подобные угрозы», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в «Лаборатории Касперского» заявили, что российский разработчик антивирусного программного обеспечения отказывается от сотрудничества с европейскими правоохранительными органами, в том числе с Европолом вследствие принятия Европарламентом резолюции об усилении защиты от киберугроз из России, Китая и КНДР.

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