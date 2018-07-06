Москва, 6 июля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Тенденции современной мировой экономики свидетельствуют о том, что очередной кризис более чем вероятен, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который назвал спекуляциями появившиеся в американской прессе оценки экономических экспертов о возможном развитии глобального финансового кризиса, подобного кризису 1998 года.

geralt Экономический кризис

«Греф не ждёт никаких потрясений, но давайте себя спросим, когда топ-менеджеры и главы крупных коммерческих компаний ждали потрясений? — поинтересовался Григорьев. — Как раз наоборот — обычно перед очередными кризисами и падениями либеральные экономисты и эксперты говорят, что вот теперь кризисов точно не будет. Мол, наступила новая экономическая фаза, появились цифровые технологии и так далее».

Однако, как считает Григорьев, если взглянуть на историю последних 30−40 лет, то сокращение доли государственного участия и дерегулирование экономики привело к кризису 1980-х, потом 1990-х, потом в США был кризис доткомов, а потом финансовый кризис, начавшийся с ипотечного.

«Левые экономисты прогнозируют новую волну кризиса, — пояснил он. — Поскольку рост экономики США носит чисто спекулятивный характер, который не сопровождается ни ростом производительности труда, ни ростом реальных доходов. Значит, это очередная спекулятивная волна, которая неизбежно накроет ничего не подозревающих участников экономики».

Эксперт согласился с тем, что кризис грянет и очень скоро, и пояснил, что в РФ, помимо многочисленных внутренних причин, будут играть свою роль и внешние шоки, прогнозировать невозможность которых нельзя.

«За последние 30−40 лет экономические потрясения случаются всё чаще, — отметил Григорьев. — Чем меньше государство контролирует экономику, тем разрушительнее и протяжённее оказываются экономические кризисы. Правительство РФ же своими действиями делает Россию только всё более уязвимой перед ними».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка РФ Герман Греф, комментируя выводы аналитиков такой организации, как Bank of America, пришедших к выводу, что в скором времени мир ждёт повторение кризиса 1997−1998 годов, сказал:

«Я не ожидаю никаких глобальных срывов сейчас. Я считаю, что много на эту тему спекуляций».

В свою очередь, известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом ИА REGNUM согласился с выводами экспертов Bank of America и констатировал, что кризис 1997—1998 годов очень скоро покажется детской шалостью по сравнению с тем, что ждёт мир в предстоящее время.