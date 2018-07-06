Ростов-на-Дону, 6 июля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. С января по май 2018 года в Ростовской области выдано более 12 тыс. ипотечных кредитов. Как проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве, объём выданных кредитов составляет почти 22 млрд рублей.

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По имеющейся информации, средняя ставка по ипотечному кредиту составила 9,68%. Для сравнения: в 2016 году средняя ставка была равна 12,5%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году на Дону было выдано более 25 тыс. ипотечных кредитов при средней ставке — 10,6%. Спрос на ипотеку был снижен в 2016 году, когда жителям региона было предоставлено 19,3 тыс. кредитов при средней ставке 12,5%.За 2015 год в Донском регионе было выдано 15 тыс. 905 кредитов, с января по декабрь 2014 года — 24 тыс. 210.

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