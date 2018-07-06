Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Причиной массового заболевания детей в оздоровительном лагере «Серебряный ручей» в Ленинградской области стал вирус, а не пищевое отравление. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лазарет

Вечером 3 июля отдыхающие в лагере дети пожаловались на боли в животе. 16 детей отвезли в больницу на обследование, а в лагерь срочно выехала межведомственная инспекция.

«По результатам обследования у восьми заболевших обнаружен норовирус, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Специалисты обследуют персонал и детей, имевших контакт с заболевшими, отобраны пробы воды, продовольственного сырья и пищевой продукции для лабораторного исследования».

По данным на 5 июля, новых случаев заболевания не зарегистрировано. Начато эпидемиологическое расследование, чтобы найти и устранить причину вспышки заболевания.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в настоящее время лагерь «Серебряный ручей» функционирует в обычном режиме. В столовой проведена дезинфекция, после чего она вновь открылась.

«Дети, попавшие в больницу <…> чувствуют себя хорошо, симптомов отравления у них больше нет. Те, кого родители не заберут домой, вернутся обратно в лагерь и продолжат свой отдых», — отметили в аппарате детского омбудсмена.