Астана, 6 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Акимат (администрация) Астаны призвала родителей и подростков до 16 лет отказаться от посещения праздничного концерта не территории монумента «Казак Елі». Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

Henrik Berger Jørgensen Только для взрослых

Городские власти сделали обращения для того, чтобы избежать давки. Родители с маленькими детьми и подростки не будут допускаться на концерт.

Напомним, 6 июля в Казахстане празднуют 20-летие Астаны. Завершающим мероприятием в программе праздника станет гала-концерт на территории монумента «Казак Елі». 6 июля также празднует свой 78-й день рождения глава республики Нурсултан Назарбаев.