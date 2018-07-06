В Астане несовершеннолетним запретили посещать праздничный концерт
Астана, 6 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Акимат (администрация) Астаны призвала родителей и подростков до 16 лет отказаться от посещения праздничного концерта не территории монумента «Казак Елі». Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе акимата Астаны.
Henrik Berger Jørgensen
Только для взрослых
Городские власти сделали обращения для того, чтобы избежать давки. Родители с маленькими детьми и подростки не будут допускаться на концерт.
Напомним, 6 июля в Казахстане празднуют 20-летие Астаны. Завершающим мероприятием в программе праздника станет гала-концерт на территории монумента «Казак Елі». 6 июля также празднует свой 78-й день рождения глава республики Нурсултан Назарбаев.