Ярославль, 6 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Ярославле состоятся общественные слушания по поводу установления публичного сервитута в отношении земельного участка на Которосльной набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Колесо обозрения «Золотое кольцо» Колесо обозрения

От ООО «Триколор К», которое строило колесо обозрения, поступило заявление с просьбой установить публичный сервитут для того, чтобы организовать проезд для посетителей и эксплуатации аттракциона.

Напомним, речь идет о территории КЗЦ «Миллениум». Когда колесо обозрения только начиналось строиться, возникали спорные ситуации: по некоторым данным, руководство концертно-зрелищного центра было не очень радо тому, что по его территории будет передвигаться техника.

Еще в мае этого года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля рассмотрела просьбу ООО «Триколор» и рекомендовала установить срочный публичный сервитут в отношении части земельного участка, так как иного доступа к аттракциону не имелось.

В мэрии Ярославля отмечают, что земля, о которой идет речь, находится в собственности Ярославской области. В соответствии с действующим законодательством, вопрос установления сервитута подлежит общественному обсуждению.

«По итогам общественных слушаний мэрией города Ярославля будет принято решение об установлении публичного сервитута в отношении рассматриваемого земельного участка. В случае принятия правового акта будет организован беспрепятственный проезд для посетителей аттракциона Колесо обозрения «Золотое кольцо», — поясняют в мэрии города.

Там уточняют: все желающие могут принять участие в общественных слушаниях и выразить свое мнение по данному вопросу.