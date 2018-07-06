Ямало-Ненецкий АО, 6 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Два танкера-газовоза с завода «Ямал СПГ» успешно завершают проход по Северному морскому пути в восточном направлении. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба компании «Новатэк». Суда «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» перевозят партию сжиженного природного газа в китайский порт Цзянсу.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Танкеры ледового класса Arc 7 не нуждаются в ледокольной проводке и могут проходить через лед толщиной 2,1 м. Восточную часть Северного морского пути, скованную льдами, суда преодолели самостоятельно всего за 9 дней. На данный момент газовоз «Владимир Русанов» полностью прошел арктический морской маршрут и подошел к Берингову проливу. «Эдуард Толль» следует по открытой воде в Чукотском море.

«Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки. Более того, они открывают начало регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути, которые стали возможны благодаря уникальным характеристикам СПГ-танкеров ледового класса Arc7, разработанных по заказу «Новатэка» специально для арктических проектов», — отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

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Как сообщало ИА REGNUM, танкеры-газовозы для арктического флота «Новатэка» строятся на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering. Всего транспортировкой СПГ с полуострова Ямал займутся 15 газовозов ледового класса, четыре из них уже сданы в эксплуатацию.

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