Москва, 6 июля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата» станет ещё мощнее и надёжнее. Машину планируется оснастить новейшей оптико-электронной системой. Об этом заявил первый заместитель генерального директора предприятия-разработчика данных комплексов — холдинга «Швабе» Сергей Попов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

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Уточняется, что приборы помогут командиру и наводчику не только наблюдать за целью, но и обнаруживать её, идентифицировать и сопровождать. По словам Попова, которые цитирует РИА Новости, разработки и исследования практически завершили, к серийному производству оптико-электронной системы холдинг приступит уже в 2018 году.

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Как сообщалоИА REGNUM, новый российский основной боевой танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком с инновационной схемой, предполагающей раздельное размещение в бронированной капсуле экипажа, боекомплекта и запасов топлива. Машина также оснащена дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя.

Каждый танк Т-14 «Армата» интегрирован в автоматизированную систему управления тактического звена и оснащен многоуровневой системой активной и пассивной защиты от различных поражающих факторов.

Добавим, что в сентябре 2009 года был заключён контракт на поставку партии танков для опытной войсковой эксплуатации. Полный цикл испытаний танка Т-14 «Армата» планируется завершить к 2020 году.