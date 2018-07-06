Москва, 6 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин хорошо осведомлен о реакции российского общества на анонсированное повышение пенсионного возраста, сообщил 6 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин наблюдает за реакцией народа

По его словам, у президента есть возможность получать информацию не только из сухих отчетов ведомств, но и по другим каналам.

«Он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста, как для мужчин, так и для женщин. При этом подавляющая часть жителей России (90%) отнеслись к предложению правительства с критикой. Это следует из опроса, проведенного «Левада-центром».