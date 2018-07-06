При взрыве на полигоне на Украине погибли четыре человека
Ровно, Украина, 6 июля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. На Украине в результате взрыва на полигоне погибли четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Закарпатской области Геннадий Москаль, слова которого обнародованы на его сайте.
По его словам, ЧП произошло в пятницу, 6 июля, на Ровенском полигоне.
«В ходе военных учений … погибли четверо бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона…, — отметил он. — Еще четыре бойца ранены».
Ранее в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины сообщили, что основной версией ЧП на Ровенском полигоне является взрыв мины в канале ствола миномета.
Как передавало ИА REGNUM, 6 июля на Украине во время бригадных тактических учений на одном из полигонов прогремел взрыв.
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