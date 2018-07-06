Ярославль, 6 июля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области Василий Тубашов назначен директором областной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ярославская областная больница

Главным врачом больницы по прежнему является Александр Корнилов, а Василий Тубашов займет новую должность — директора учреждения.

Ранее Тубашов курировал финансовое и информационно-аналитическое направление департамента.

«Это назначение мы расцениваем, как усиление больницы, Василий Викторович, опытный управленец, он курировал ответственное направление департамента, имеет хороший стаж работы в медицинских учреждениях. Я считаю, что он сможет справиться с теми задачами, которые стоят сейчас перед областной больницей и вывести ее на новый уровень», — сказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Василий Тубашов закончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», интернатуру и ординатуру по хирургии, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. С 2012 года занимал руководящие должности в лечебных учреждениях.

Новый директор ставит задачей на ближайшее время — улучшение доступности оказания медицинской помощи, комфортности пребывания пациентов в стационаре, модернизация материально-технической базы, создание межрегиональных центров по оказанию специализированной медицинской помощи в т.ч. и высокотехнологичной.