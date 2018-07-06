Москва, 6 июля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Кремли России не войдут в список всемирного наследия России. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ 6 июля, эта номинация исключена из предварительного списка памятников материальной культуры, претендующих на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иван Шилов ИА REGNUM Псковский Кремль

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Как уточнили в пресс-службе ведомства, сообщение которой приводит ТАСС, такое решение было принято после совместной работы субъектов РФ и комиссии РФ по делам ЮНЕСКО по пересмотру объектов культурного наследия, ранее включенных в предварительный список всемирного наследия России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в центре всемирного наследия ЮНЕСКО было рассмотрено номинационное досье «Памятники Древнего Пскова», включающее в себя 18 памятников архитектуры города. Заявку города в ЮНЕСКО признали полной и соответствующей формату. В числе объектов, претендующих на вхождение в список ЮНЕСКО, Покровская и Гремячая башни, храмы и соборы, Поганкины и Приказная палаты Псковского кремля.