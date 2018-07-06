Джакарта, 6 июля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп угрожает ввести специальные тарифы на 124 индонезийских товара из-за дефицита, имевшего место в торговых отношениях с Индонезией, сообщает Kompas.

Американская таможня. Пошлины

Основываясь на информации председателя Консультативного совета Ассоциации работодателей Индонезии Софьяна Вананди, речь идет о 124 товарах, которые экспортирует Индонезия в США, включая фанеру и хлопок.

GSP (Generalized System of Preference) — это политика США, которая освобождает от импортных пошлин на определенные товары из развивающихся стран.

GSP стала единственной основой для Индонезии установить торговые отношения с США. Программа GSP продолжается с 1976 года, затем она была остановлена в 2013 году, а затем повторно реализована в июне 2015-го.

Президент Индонезии Джоко Видодо не стал особо комментировать угрозу президента США Дональда Трампа провести торговую войну с Индонезией. Джоко Видодо и министры обсудят угрозу Трампа в понедельник, 9 июля. «Я думаю, что в понедельник мы поговорим об этом конкретно», — заявил президент в Джакарте в пятницу, 6 июля.