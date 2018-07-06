Москва, 6 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Серьезное влияние на отдельные секторы мировой экономики может оказать торговый спор между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Это (торговый спор) не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что Россия готова защищать свои интересы на фоне торгового конфликта двух государств.

«Россия будет предпринимать меры», — сказал пресс-секретарь президента страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года власти США объявили о введении пошлины в размере 25% на ввоз товаров из Китая уже с 6 июля. Позже министерство коммерции КНР обвинило Вашингтон в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и инициировании торговый войны.

Читайте также: Китай обвинил США в инициировании крупнейшей торговой войны