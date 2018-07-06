Москва, 6 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Создатели фильма Т-34 выпустили новый тизерный ролик длительностью 35 секунд, видео было опубликовано 6 июля на YouTube-канале «Киноафиша Отечественное».

Цитата из к/ф «Т-34» реж Алексей Сидоров. 2018. США Танк

В видео показаны новые кадры предстоящего фильма. Он расскажет зрителям о дерзком побеге из фашистского плена советских танкистов, которые должны были исполнять роль мишеней во время обучения немецких танковых экипажей. Премьера картины состоится 27 декабря 2018 года.

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Снимал картину режиссёр Алексей Сидоров («Бой с тенью»), он же работал над созданием сценария. По имеющейся в сети информации, бюджет картины составил 600 млн рублей.