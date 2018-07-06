Москва, 6 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В преддверии чемпионата мира — 2018 в Москве было аккредитовано порядка 5 тыс. автомобилей такси из более чем 30 компаний. Об этом в московском пресс-центре заявил заместитель руководителя департамента транспорта города Москвы Дмитрий Пронин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что для водителей были подготовлены специальные инструкции, кроме того, дана рекомендация не изменять тарифную сетку. В настоящий момент большая часть аккредитованных такси работает без нарушений, по всем известным случаям проводятся проверки, и к нарушителям применяются административные меры наказания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Случаи завышения цен таксистами не останутся и не остались без внимания всех контрольных органов, которые вправе проверить законность введения завышенного тарифа», — подчеркнул он.

Так, после случая наезда такси на туристов на улице Ильинке с сотрудниками столичных таксопарков была проведена разъяснительная беседа, после чего в Москве усилили меры контроля за деятельностью таксомоторных компаний и была проведена проверка переработок водителей.

Пронин также отметил, что всего 545 тыс. зрителей воспользовались городским транспортом за десять дней матча чемпионата. Он подчеркнул, что средний выпуск болельщиков со стадиона «Лужники» составляет 1 час 15 минут, а со стадиона «Спартак» в среднем — 1 час. Говоря об успехах транспортного комплекса столицы, чиновник добавил, что транспортный комплекс Москвы раздал порядка 660 тыс. штук печатной продукции.

«Это и буклеты, и другой справочный материал, транспортные книжки, специально подготовленные к чемпионату мира, которые раздавались в разных точках Москвы. 424 тыс. справочников «Московский транспорт» были розданы на стойках «Живое общение», на автостанциях, автовокзалах», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению болельщиков чемпионата мира самыми красивыми станциями столичного метрополитена являются «Комсомольская» на Сокольнической линии метро, «Маяковская» на Замоскворецкой линии, «Парк Победы» на Арбатско-Покровской линии, «Таганская» на Кольцевой линии и станция «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии.

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