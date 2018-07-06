Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вадима Антипова — бывшего прокурора Пермского края на должность прокурора Нижегородской области. Занимать пост, который с конца августа 2017 года после скандального ухода Олега Понасенко пустовал, он будет пять лет, передаёт ИА REGNUM.

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Напомним, родившегося в Татарии и начавшего свою трудовую деятельность в органах прокуратуры республики Вадима Антипова нижегородские депутаты согласовали на сессии еще 24 апреля 2018 года.

Предыдущий прокурор области Олег Понасенко ушел в отставку, имея претензии к работе от вышестоящего руководства. Нижегородские СМИ отмечали, что свою роль в отставке сыграли и обнаруженные у теперь уже бывшего главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартиры в Майами, стоимость которых превышала задекларированные доходы супругов Карнилиных. При этом областная прокуратура, которую на тот момент возглавлял Понасенко, нарушений антикоррупционного законодательства не нашла. Сам Карнилин тогда заявил, что квартиры, обнаруженные общественниками, принадлежат его бывшей супруге и приобретены ею после развода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 48-летний прокурор успел поработать ещё в нескольких регионах Приволжского федерального округа. В прокуратуре Чувашии Вадим Антипов с июня 2002 и по конец ноября 2003 года отработал в должности заместителя прокурора. После этого он перешёл на пост начальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО, а с середины июня 2015 года и вплоть до назначения в Нижегородскую область он работал прокурором Пермского края.

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