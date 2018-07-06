Ярославль, 6 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Указом Президента России начальником Управления Министерства внутренних дел по Ярославской области назначен генерал-майор полиции Андрей Липилин. До настоящего момента Андрей Липилин являлся заместителем начальника Главного управления МВД России по Московской области.

50.mvd.ru Андрей Липилин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года в связи с новым назначением на аналогичную должность в Саратовской области пост руководителя УМВД по Ярославской области оставил Николай Трифонов.

Липилин Андрей Геннадьевич родился 27 июня 1964 года в г. Омске. В 1981 году поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР, после окончания в 1985 году был назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Магаданского горисполкома. В 1997 году окончил Академию МВД России.

На руководящих должностях с 1993 года:

1993 г. — заместитель начальника отдела по незаконному обороту наркотиков службы криминальной милиции УВД Магаданской области;

1999 г. — заместитель начальника штаба — начальник инспекции штаба УВД Омской области;

2002 г. — начальник управления внутренних дел Раменского района ГУВД Московской области;

2006 г. — заместитель начальника ГУВД по Московской области — начальник штаба;

2011 г. — заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области.

За период несения службы в органах внутренних дел награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3-х степеней, «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием.