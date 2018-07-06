Москва, 6 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Сам факт пересмотра потребительской корзины в РФ обоснован, но другой вопрос — что туда будет включено. Об этом 6 июля корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина, комментируя новость о соответствующих планах российского правительства.

Прилавки супермаркета

«Потребительская корзина существенным образом влияет на показатели потребительской инфляции, — пояснила она. — То, что мы туда включим, то и будет нам показывать этот индекс. Кроме того, если мы будем сравнивать потребительскую корзину в РФ с потребительской корзиной в США или Европе, то там потребительская корзина включает, как правило, гораздо больший набор товаров. Там гораздо больше наименований, и такая потребительская корзина больше соответствует реальному положению дел».

В то же время она уточнила, что пересмотр потребительской корзины хотя и обоснован, но другой вопрос — что в неё будет включено, и будет ли она отражать хотя бы медианную потребительскую корзину населения. Кроме того, Букина отметила важность и другого момента — будут ли показатели инфляции, которые потом объявит Центральный банк и правительство РФ и в соответствии с которыми будут индексироваться пособия и пенсии, соответствовать тому, что люди реально ощущают на своих доходах и расходах?

«Население прекрасно понимает, что инфляция в 2−3%, о которой объявляет Центральный банк, и то, что они видят на самом деле в магазинах, — это совершенно разные вещи», — пояснила Букина. — Если потребительская корзина станет ближе к той, которую люди действительно приобретают, тогда у правительства появятся более корректные оценки того, что происходит с потребительской способностью доходов населения».

Напомним, как сообщили «Известия» со ссылкой на доклад Министерства труда РФ, оно намерено пересмотреть продуктовый набор в потребительской корзине к 2021 году. Уточняется, что, согласно новым рациональным нормам здорового питания, взрослый трудоспособный человек должен употреблять в год 96 кг круп, 73 кг мяса, 325 кг молочных продуктов, 140 кг овощей и 100 кг фруктов.