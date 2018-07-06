Рим, 6 июля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Закрытия пограничного пункта на перевале Бреннер между Италией и Австрией не будет. Об этом, по словам министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези, заявила его коллега из Австрии Карин Кнайссль в ходе телефонной беседы, пишет газета Kronen Zeitung 6 июля.

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Бреннер является символом и поэтому должен оставаться открытым. Кроме того, на этом пути не наблюдается чрезвычайной миграционной ситуации, сказал итальянский министр. Кнайссль, в свою очередь, отметила, что для решения проблемы необходимо согласованное решение и обе стороны понимают, что «нет простых решений» этого вопроса. Италия и Австрия согласны с тем, что для открытости внутренних границ необходима лучшая защита внешних рубежей Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля власти Австрии заявили, что «подготавливают меры по укреплению безопасности своих южных границ». После этого в средствах массовой информации появились слухи о возможном закрытии перевала Бреннер, разделяющего австрийский Тироль и итальянский Южный Тироль.