Женева, Швейцария, 6 июля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В Йемене в результате боевых действий в городе Ходейда более 120 тыс. мирных жителей покинули свои дома, сообщает 6 июля РИА Новости со ссылкой на официального представителя Международной организации по миграции Джоэла Миллмана.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

По его словам, еще 80 тыс. человек получили продовольственную помощь и предметы первой необходимости. При этом в городе закрываются больницы, а медперсонал выезжает в более безопасные районы.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, после того, как к власти в стране пришли хуситы. В 2015 году в конфликт вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, после чего эскалация насилия в стране усилилась.

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