Грозный, 6 июля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Посол Египта в России Ихаб Насер поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за прием, который власти республики оказали сборной по футболу. Он также передал благодарность от парламента Арабской Республики Египет, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Теплые слова в адрес Кадырова были переданы с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым, посетившим посольство Египта в России.

По словам чиновника, «сердечная благодарность» от парламента АРЕ была объявлена всей республике Чечне и лично Рамзану Кадырову «за внимательное отношение и заботу к их футболистам и всему персоналу команды».

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная по футболу Египта выбрала Чеченскую Республику для своей базы на время чемпионата мира по футболу — 2018. Спортсмены били тепло встречены властями региона и болельщиками. Их разместили в новом пятизвездочном отеле The Local. Тренировки команды проходили на поле «Ахмат-арены». В честь египетских футболистов глава Чечни Рамзан Кадыров организовал роскошный прием.

Тем не менее после проигрышей египетской сборной на чемпионате ей пришлось покинуть Россию ни с чем. Телеканал Al Arabiya сообщил, что власти Египта считают одной из причин поражения размещение национальной футбольной сборной страны в Грозном.

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