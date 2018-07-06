Анкара, 6 июля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что прежняя парламентская коалиция продолжит свою работу, сообщает 6 июля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Правящая Партия справедливости и развития совместно с Партией националистического действия формируют политическую коалицию в Турции, так как крупнейшей в стране партии, возглавляемой Эрдоганом, не хватает мест в парламенте страны для реализации своей программы.

Напомним, в июне 2018 года в Турции прошли досрочные президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, собрав чуть более 50% голосов избирателей.