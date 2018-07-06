Кронштадт, Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Подводная лодка Северного флота «Владикавказ» пришла в Кронштадт, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ, 29 июля. Об этом сообщает 6 июля телеканал «Санкт-Петербург».

Mil.ru Подводная лодка «Владикавказ»

Ранее в Кронштадт прибыл отряд ракетных кораблей и катеров с главной базы Балтийского флота в Балтийске. Также на Кронштадт держит курс группа надводных боевых кораблей Северного флота.

Читайте также: В Кронштадт пришли ракетные корабли Балтфлота

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» (проект 877 «Палтус») принята в состав ВМФ СССР 28 сентября 1990 года. Первоначально служила на Черноморском флоте, в 1991 году была перебазирована на Северный флот. Спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Подлодка отличается пониженным уровнем шумности и высокой скрытностью. Она оснащена современным ракетным и торпедным вооружением. Предназначена для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, постановки минных заграждений, ведения разведки.

В Главном военно-морском параде, который пройдет на Неве и в Финском заливе, примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.