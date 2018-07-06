Барнаул, 6 июля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Идея ликвидации Пенсионного фонда России, предложенная уполномоченным по правам бизнесменов при президенте РФ Борисом Титовым не нова, но имеет право на рассмотрение, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу переложить функции ПФР на Федеральное казначейство, она, в частности, отметила:

«Эта идея давно сформулирована и заявлена нашими старшими коллегами по партии в Государственной думе РФ. Более того, претензии в части существования избыточных механизмов в виде ПФР и страховых фондов были включены в список претензий, выдвинутых кандидату на пост председателя правительства РФ и озвученных на заседании парламента. Считаем, что в настоящее время эти структуры являются прослойкой, функциональная значимость которой не оправдывает своих затрат. Перенести функции ПФР можно на какую-либо действующую структуру», — полагает депутат Оксана Молодых.

Она также напомнила, что ранее Счетная палата РФ также обозначала проблему прозрачности деятельности фондов, предложив более мягкий вариант их реформирования — объединение.

«Безусловно, экономия от этого реформирования не решит вопрос ликвидации финансовой дыры в пенсионной системе, но позволит привести конструкцию к оптимальному состоянию. То есть, эту идею необходимо рассматривать как один из элементов реформы, который требует множество иных действий, в том числе и изменение порядка расчета пенсий», — резюмировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Пенсионный фонд России нужно ликвидировать, передав его функции Федеральному казначейству, заявил накануне, 5 июля, уполномоченный по правам бизнесменов при президенте Российской Федерации, лидер Партии роста Борис Титов. По его словам, пенсионный фонд — громоздкая, непрозрачная и совершенно неэффективная организация, которая попросту вытягивает деньги из населения. Идею Титова поддержала и первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева, правда пока она не видит механизма для её реализации.

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