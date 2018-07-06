Донецк, 6 июля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Почти 50 раз за неделю ВСУ нарушили режим прекращения огня, заявил заместитель оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 6 июля «Донецкое агентство новостей».

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По его словам, украинские войска 49 раз обстреливали ДНР, а именно выпустили: два противотанковых управляемых снаряда, 54 мины различных калибров, шесть танковых снарядов, а также выстрелили 164 раза из БМП и БТР.

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Напомним, на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о «хлебном» перемирии в Донбассе с 1 июля в связи со сбором урожая. Однако украинские войска проигнорировали договоренности и продолжили обстрел Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).