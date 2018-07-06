Париж, 6 июля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. План борьбы с нищетой во Франции будет введен без задержек 1 января 2019 года, сообщает Le Point.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

«Внедрение плана борьбы с нищетой произойдет 1 января 2019 года», — уверенно заявил 6 июля представитель французского правительства Беньямин Гриво.

«Президент Республики Эммануэль Макрон хочет увидеть план бедности», и «мы подготовим законопроект к 1 январю 2019 года, как планировалось», — добавил он.

Законопроект не просто вопрос «корректировки, а «глобальный план, который будет способствовать борьбе с нищетой».

Важно бороться с бедностью, как только она проявила себя, а также когда люди попали в сложную, нестабильную ситуацию.