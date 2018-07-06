Ростов-на-Дону, 6 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горит многоэтажный жилой дом на улице Ерёменко, 58. Об этом сообщают очевидцы. В социальных сетях интернет-пользователи выложили фотографии и видео с места происшествия. Официальных данных об инциденте не поступало.

Ada Be Пожар в доме

https://www.facebook.com/rostovnadonu161/photos/pcb.2138609149797574/2138609053130917/

«Пожар на Еременко, 58. Горит квартира на седьмом этаже. Пожар распространился на соседние квартиры и этажи», — пишут очевидцы.

Также очевидцы сообщают о предварительных причинах произошедшего.

«Пожарные сказали, что микроволновая печь коротнула и загорелась», — проинформировал один из горожан.

Сведений о пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.