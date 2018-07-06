В Ростове-на-Дону горит жилой дом: огнём охвачены соседние квартиры и этажи
Ростов-на-Дону, 6 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горит многоэтажный жилой дом на улице Ерёменко, 58. Об этом сообщают очевидцы. В социальных сетях интернет-пользователи выложили фотографии и видео с места происшествия. Официальных данных об инциденте не поступало.
Ada Be
Пожар в доме
https://www.facebook.com/rostovnadonu161/photos/pcb.2138609149797574/2138609053130917/
«Пожар на Еременко, 58. Горит квартира на седьмом этаже. Пожар распространился на соседние квартиры и этажи», — пишут очевидцы.
Также очевидцы сообщают о предварительных причинах произошедшего.
«Пожарные сказали, что микроволновая печь коротнула и загорелась», — проинформировал один из горожан.
Сведений о пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.