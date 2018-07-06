Ханты-Мансийск, 6 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Качество воды на поверхности акваторий Ханты‑Мансийского автономного округа характеризуется как «грязная» и «очень загрязнённая». Об этом говорится в докладе Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО за 2017 год.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода в ладонях

Характерными загрязняющими веществами являются соединения железа, марганца, меди, нефтепродукты, трудноокисляемые органические вещества, азот аммонийный, соединения цинка. Специалисты ведомства проводили наблюдения в 25 пунктах, 33 створах и в 35 вертикалях. На реках Обь, Иртыш, Вах, Аган, Большой Юган, Пим, Назым, Казым, Конда, Амня, Сев, Ляпин.

Как уверяют в ведомстве, за десять лет доля проб, загрязненных нефтепродуктами, от общей выборки снизилась: от 11% в 2008 году до 4,3% в 2017 году. То есть наблюдается уменьшение техногенных потоков загрязняющих веществ в районах нефтепромыслов.

По информации Роспотребнадзора по ХМАО, в Югре водозабор для питьевого водоснабжения берётся из четырёх поверхностных источников и из 185 подземных.

Качество подземных вод на большинстве водозаборов хозяйственно-питьевого и технического назначения не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, марганца, нитратной группы, цветности и мутности. Это связано с естественными природными геохимическими особенностями подземных вод Югры, поясняют специалисты.

Высоко опасные загрязнения подземных вод кадмием и свинцом обнаружены на подземных водозаборах в Сургутском районе. По превышению железа и марганца опасны все подземные водозаборы Югры, а в Берёзовском районе добавляются ещё и полифосфаты.

Нефтепродукты растворимые суммарно превышают предельно допустимые концентрации в подземных водах на 16 объектах, из них 12 — в Нижневартовском районе.

«Учитывая практически полное отсутствие в округе горно-металлургической и химической промышленностей, а также крупных агрокомплексов, наиболее вероятная причина появления опасных загрязняющих веществ в подземных водах связана с разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья», — отмечается в докладе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 38% источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, учитывая, что по России данный показатель — 15,3%. Данные сведения были предоставлены территориальным управлением Роспотребнадзора.