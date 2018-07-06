Калуга, 6 июля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Калуге в рамках реализации регионального проекта «Отцовский патруль» состоялось рейдовое профилактические мероприятие. В акции приняли участие активисты, детский омбудсмен и участковые уполномоченные полиции. Как сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, участники рейда посетили наиболее популярные места отдыха калужской молодежи: инновационный культурный центр и набережную Яченского водохранилища.

40.мвд.рф Рейд «отцовского патруля»

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Представители «отцовского патруля» — родители учащихся одной из Калужских и Мятлевской общеобразовательных школ — сошлись во мнении, что здание ИКЦ и прилегающая территория полностью отвечают всем требованиям безопасности. Набережная Яченского водохранилища, напротив, вызвала нарекания. В ходе её осмотра активисты пришли к выводу, что инфраструктура территории недостаточно развита для безопасного отдыха молодежи.

Во время патрулирования полицейские выявили и пресекли факт нарушения правил дорожного движения местными автолюбителями. Молодые люди совершали опасные маневры на стоянке транспортных средств, за что и были привлечены сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности.

Отдельно активисты обратили внимание на открытую смотровую вышку, представляющую, по их мнению, опасность для подростков. В связи с этим с несовершеннолетними, которые во время рейда были замечены на этом объекте, сотрудники полиции провели профилактические беседы.

Региональная акция «Отцовский патруль» проходит при участии сотрудников полиции и Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Данное мероприятие организовано в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» и продлится в течение всего летнего периода в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних.