Женева, Швейцария, 6 июля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Церковные правозащитники подали заявления в Совет по права человека (СПЧ) ООН, в которых говорится о посягательстве на свободу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине, сообщает 6 июля информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Согласно сообщению, правозащитники подняли вопросы об отобрании храмов в 2015—2018 годах на Западной Украине, об отсутствии движения уголовных дел по факту захватов храмов, о массовых поджогах и угрозах верующим. Все эти факты были представлены организацией «Общественная правозащита» на 38-й сессии СПЧ ООН, которая проходила с 28 июня по 6 июля в Женеве.

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Напомним, ранее всеукраинский совет церквей заявил, что правительство Украины не имеет право вмешиваться в дела церкви, в частности, судить священника за отказ от проведения обряда.