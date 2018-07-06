Берлин, 6 июля, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Правительство Германии заявило, что Европейский союз не сможет компенсировать Ирану экономические потери от разрыва ядерной сделки, сообщает 6 июля Al Arabia.

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Ранее глава внешнеполитического ведомства Франции заявил, что Исламской республике не следует угрожать отказом от выполнения условий ядерного соглашения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году прежней администрацией. Данный факт предполагает возобновление санкционной политики в отношении Тегерана.