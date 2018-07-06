Москва, 6 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегают от передачи функций Пенсионного фонда Федеральному казначейству, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по честному

Красивый фантик предложения с большой долей вероятности может обернуться пустышкой внутри, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Как человек, погруженный в вопросы социального и пенсионного страхования и работы внебюджетных фондов, я сомневаюсь в том, что Казначейство на основе своих нынешних ресурсов с этими задачами справится», — сказал Нилов.

По его мнению, для реализации предложения бизнес-омбудсмена Бориса Титова придется серьезно увеличивать и обучать штат, создавать новые подразделения в регионах, внедрять новые технологические решения.

«На это будут затрачены огромные средства, а на выходе мы получим тот же пенсионный фонд, только уже под другой вывеской», — рассуждает он.

Парламентарий также задал вопрос — кто выиграет от нововведения.

«Граждане? Тоже очень большой вопрос. И те же продвинутые информационные технологии не сработают в глубинке, в регионах, где до сих пор пенсии людям разносят почтальоны, причем наличными деньгами. Никакие технологии не снимут вопросов, накопившихся в пенсионной системе. Если автомобиль не едет, нужно не фары менять, а двигатель перебирать. Нужны серьезные изменения в законодательстве», — уверен глава комитета Госдумы.

Нилов считает, что Титов выступил с предложением «исключительно на волне эмоциональной готовности людей к переменам на фоне понятного негодования по поводу предстоящей пенсионной реформы».

«Расчет здесь на то, что граждане не вникают глубоко в детали работы нынешней пенсионной системы, а она, к тому же, крайне сложная и запутанная», — заключил депутат.