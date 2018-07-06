Ярославль, 6 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. 6 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня начала Ярославского восстания против советской власти. Заведующий кафедрой журналистики и издательского дела Ярославского государственного педагогического университета Евгений Ермолин, участвовавший в издании документов о восстании, полагает, что восставшие предложили России историческую альтернативу, и ярославцы могут гордиться причастности к этим событиям.

Wikimedia.org Последствия Ярославского восстания

В той ситуации, которая сложилась на тот момент, больше всего страдала наиболее цивилизованная часть общества. Гражданская война продуцирует крайние решения, к которым эта часть общества наименее всего готова. Сторона красных дошла до этих крайних решений, которые можно сравнить с репрессиями Ивана Грозного в отношении Новгорода. Ярославское восстание — это попытка через военный переворот развернуть исторические события в свою сторону при помощи союзников — французов и англичан.

У союзников не было абсолютного единства. Участники заговора контактировали с французским посланником Нулансом, а он обещал то, что должны были сделать в основном англичане. Кроме того, со стороны союзников было ожидание внутрироссийской инициативы. Понятно, что они стремились и к минимизации издержек. Сыграла свою роль и довольно противоречивая личность Бориса Савинкова, у которого не получилось организовать восстание в Рыбинске. А без Рыбинска восстание в Ярославле не имело смысла. В итоге ярославские события стали локальной инициативой, решением Перхурова. Люди приехали в Ярославль, и им нужно было что-то делать. Перхуров определил — если придет больше 100 человек, можно начинать. Пришло чуть больше 100, и они начали. Этого хватало, чтобы устроить военный переворот и продержаться 2−3 дня.

100 человек могли продержаться 2−3 дня, а они оборонялись 16. Красные по итогам восстания расстреляли около 400, то есть как минимум 300 ярославцев к ним примкнули. А по факту значительно больше. Когда говорят, что восстание не было народным, встает вопрос о том, что такое народ. Если не считать народом интеллигенцию, духовенство, дворянство — то, наверно, да. Была общественная поддержка, в том числе вооруженная. По спискам репрессированных видно, что среди них коренные ярославцы. И эти репрессии продолжались до конца 1930-х годов. Конечно, пострадали и сугубо невинные люди, в том числе и те, кто не симпатизировал восставшим. Их никто не считал. На Генуэзской конференции Советская Россия предъявила требования Антанте по поводу разрушений Ярославля. Речь шла об ущербе зданиям, памятникам, а не о погибших людях. Такая была логика у красных.

Эта мысль казалась тогда абсолютно утопической. Сдались бы раньше — раньше бы расстреляли. Во многом утопичным был проект парламентера Суворова, который пошел к красным с белым флагом и был расстрелян, не дойдя до них. Сдаться означало самоубиться. Суворов пошел и самоубился. Между прочим, был одним из самых уважаемых социал-демократов. У восставших была надежда на чудо — а вдруг помощь придет? Этим объясняется и отход Александра Перхурова из Ярославля. Он надеялся собрать помощь. Но не получилось.

Что касается власти, то ее позиция понятна — она не способна вообще на какую-либо собственную инициативу. С точки зрения чиновников непонятно, как можно считать памятной трагическую дату. Лучше ассоциировать себя с победами, а не с поражениями. В целом же сейчас вопрос об оценке стоит не так остро. И на двух последних мероприятиях, посвященных обсуждению восстания, накала уже не было.

По моему мнению, все, что происходило тогда в России — это был великий поиск справедливости, которой в России имперской не хватало. И в те годы были предложены разные альтернативные пути к этой справедливости. В Ярославле за 16 дней альтернатива не успела оформиться. Но она была, и, судя по документам — это была более гуманистическая альтернатива. Люди пришли и оказались готовы погибнуть за эти идеи. И этим можно гордиться. С другой стороны — это предостережение против крайних мер и политического радикализма. Те, кто берет в руки оружие, должны обладать чувством ответственности. Цивилизация — это ответственность, этой позиции и нужно держаться.