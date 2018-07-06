Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Обитателей жилого дома на Зверинской улице в Петроградском районе Петербурга пришлось эвакуировать утром 6 июля из-за трещин, которые образовались в несущих стенах здания.

Цитата из к/ф «Дурак». реж Юрий Быков. 2014. Россия Трещина в стене дома

По данным издания «Фонтанка», в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в 10:25 поступила информация о трещинах в стенах на втором и третьем этажах дома №20.

Как сообщили спасатели, трещины появились после проведения ремонтных работ. Прибывшие сотрудники МЧС вместе с коммунальными службами установили 20 распорок.

«Из дома временно выведены 25 человек. Заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям», — отмечает источник. В администрации Петроградского района пока воздерживаются от комментариев.

Доходный дом на Зверинской построен в 1910 году, капремонта в нем не проводилось.