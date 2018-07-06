Вена, 6 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Сохранение и реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся в сфере интересов как России, так и Китая. Об этом заявил 7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Вене со своим китайским коллегой Ван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы, как и наши китайские коллеги, заинтересованы в том, чтобы СВПД был сохранен и полностью реализован», — подчеркнул министр иностранных дер России.

По словам Сергея Лаврова, Москва в той же степени, что и другие участники иранского ядерного соглашения, привержена международному праву и решению Совета Безопасности ООН, в котором СВПД был закреплен.

Читайте также: Главы МИД РФ и Китая обсудили ситуацию вокруг КНДР

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время визита в Китай президента РФ Владимира Путина российская и китайская стороны одобрят «хороший пакет договорённостей».

Читайте также: Лавров анонсировал «хороший пакет договорённостей» между РФ и КНР