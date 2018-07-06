Архангельск, 6 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Накануне четвертьфинала в Архангельской области был добыт алмаз в форме футбольного мяча. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании АЛРОСА.

Instagram Алмаз, напоминающий футбольный мяч

Алмаз был добыт 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области, которую разрабатывает дочерняя компания АЛРОСА — ПАО «Севералмаз». Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5×3,2 миллиметра. Фотография драгоценного «мяча» размещена на странице «Севералмаза» в Instagram.

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», — сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Губернатор Архангельской области, где был добыт алмаз, предложил назвать камень «Акинфеев», в честь голкипера сборной России по футболу, блестяще защищавшем свои ворота в игре с испанцами.

Напомним, 7 июля сборная России и сборная Хорватии разыграют путевку в полуфинал. Трансляция матча начнется в 21:00.