Москва, 6 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Многие стереотипы в отношении России за рубежом рухнули благодаря иностранным гостям чемпионата мира по футболу — 2018, которые вели работу в социальных сетях, заявил 6 июля президент России Владимир Путин во время встречи с легендами мирового футбола в Кремле.

Гелий Коржев. Прозрение. 1999

«Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули», — цитирует Life главу Российского государства.

По его словам, жители других стран смогли убедиться в том, что Россия — это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена к приезжающим из-за рубежа. При этом атмосферу во время проведения ЧМ-2018 создают российские любители футбола.

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