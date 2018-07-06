Москва, 6 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Изменение содержания потребительской корзины в пользу мяса, полезных продуктов и фруктов, предложенное Министерством труда РФ, в интервью ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов АНО «Медицина и право» Константин Емешин.

Wikimedia.org Продукты питания

По его словам, потребительская корзина имеет весьма косвенное отношение к медицине и физиологии питания.

«Хотя, конечно, все начинается с рекомендаций медиков, но затем запускается механизм расчета этой корзины исходя из некоторой социально-экономической целесообразности. Поэтому «корзина» придумывалась как некий жесткий стандарт для сравнения по годам, но за последнее десятилетие, к сожалению, методика меняется, меняются исходные данные, и поэтому медицинский смысл уже отошел на второй план. Поэтому тему здоровья логичнее обсуждать, опираясь на данные медиков и физиологов», — считает эксперт.

По словам Константина Емешина, понятие «потребительская корзина» сегодня интересно прежде всего как экономическая категория, а учитывая, что методика постоянно меняется, и самое главное — меняются агрегаты исходных статистических данных, это уже не медицина и тем более не физиология питания получаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновники неоднократно меняли состав и размер российской потребительской корзины. В одном из последних предложений, подготовленном в Минтруде РФ, говорится, что набор продуктов в потребительской корзине должен соответствовать нормам здорового питания. Ожидается, что к 2021 году в этой корзине будет меньше мучного, но больше мяса, овощей и фруктов.