Киев, 6 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины выделил недостаточно средств на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. Денег хватит только на оплату апрельской задолженности. Об этом 6 июля, выступая в Раде, заявил депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Сажко.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

«Задолженность по зарплате перед шахтерами более трех месяцев. Какие конкретные шаги предпримет министерство, чтобы вывести отрасль из кризиса? Вчера шахтеры отмечали, что те деньги, которые были выделены, закрывают долги по зарплате только за апрель месяц. Латая дыры таким образом, мы никогда не выведем отрасль из кризиса. Шахтеры опять во вторник, 10 июля, приедут сюда на пикет. Что мы будем им говорить, каким образом мы закроем этот вопрос?» — сказал Сашко, обращаясь к министру энергетики Игорю Насалику.

В свою очередь министр Насалик заявил, что в настоящее время правительство завершает перевод 12,2 млн долларов на погашение долгов по зарплате перед горняками.

«Я понимаю, что это частичное закрытие. Поэтому в Верховной раде находится закон Бондаря Михаила Леонтьевича, который дает возможность завершить этот процесс фактически до нового года. Мы обсуждали ресурс, который мы получим, — 1 млрд 400 млн (52,9 млн долл.). Мы их нашли для этого закона», — заверил Насалик.

Он также пожаловался, что сегодня утром к нему на встречу председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец привел выпивших горняков.

«Сегодня сутра ко мне пришли шахтеры во главе с господином Волынцом… Очень обидно, что некоторые представители шахтеров пришли выпившие, более того, я попросил, чтобы приехали соответствующие органы и сняли показания. Оказалось, они попросили, чтобы и министр прошел эти тесты. Министр прошел эти тесты, а люди отказались. Я бы очень просил, чтобы люди приходили не с пьяным угаром, извиняюсь за слово», — подытожил Насалик.

Как сообщалось, в июне у стен Рады прошел 10-тысячный митинг горняков, афганцев и чернобыльцев. Протестующие требовали погасить долги по зарплате, вернуть льготы, снизить тарифы на коммунальные услуги, а также принять законопроект №8362 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли».

Напомним, 5 июля депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что правительство Украины накопило долги по зарплате перед горняками на сумму более 18,9 млн долл.

«Задолженность — абсолютно позорное явление. Есть задолженность около 500 млн грн. (18,9 млн долл.) перед всеми 33 государственными шахтами», — сказал Бойко.