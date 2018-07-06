Воронеж, 6 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст надо — это очевидно, потому что это вопрос финансовый, вопрос обеспечения. Либо государство будет очень слабо обеспечивать всех пенсионеров, либо будут созданы условия, при которых люди не обязательно идут на пенсию, а продолжают работать, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор Воронежской государственной технологической академии Евгений Чертов.

Бен Шан. Безработные. 1938

В настоящее время в России большинство пенсионеров получают существенно меньше, чем на работе, а следовательно, не очень торопятся на пенсию, особенно это касается бюджетной сферы. Повышение пенсионного возраста рассматривать обязательно надо, вопрос — с какими темпами проводить эту реформу пенсионного обеспечения, и до какого срока продлевать работу человека, момент выхода на пенсию. В таком важном вопросе нужно знать мнение людей, а не только властей.

«То есть это не просто математический подсчет, на сколько поднять, а этот процесс нужно сопроводить ещё рядом документов, разработанных правительством РФ, с тем, чтобы обеспечить возможность человеку, еще не выходящему по возрасту на пенсию, возможность работать. Рабочих рук не хватает, особенно в бизнесе, но людей после 40 неохотно берут на работу. Власти должны предпринять продуманные шаги, которые либо стимулировали работодателя принимать на работу, либо, может, даже заставляли брать на работу людей предпенсионного возраста. Это самое главное», — высказал свое мнение Чертов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»