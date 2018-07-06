Омск, 6 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Омской области в 2017 году органы ЗАГС зарегистрировали 14 105 браков и 8668 разводов. Таким образом, в Омской области расторгается более половины заключённых браков, сообщили ИА REGNUM в Омскстате 6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Памятник Петру и Февронии. Омск

По данным омских статистиков, в расчете на 1000 человек населения в регионе в прошлом году приходилось семь браков. Больше всего свадеб проводилось в летние месяцы, а также в сентябре (49% от общего числа браков). Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае (3,8%).

52% мужчин и 56,5% женщин (от общего числа заключивших брак) вступили в брак в возрасте от 20 до 29 лет.

На 100 заключённых браков в Омской области приходился 61 расторгнутый. Возраст наибольшей интенсивности разводов составил 25−39 лет. Статистики приводят данные, что в 1950 году на 100 браков приходилось всего два развода.

Большая часть разводов в прошлом году приходилась на семьи с детьми — 59,2%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Это праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака.

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