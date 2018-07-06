Repubblica о Фернандесе: «Бразилец, который хочет выиграть ЧМ для Путина»
Рим, 6 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. La Repubblica в пятницу, 6 июля, в своей серии статей о главных звездах команд, продолжающих выступление на чемпионате мира по футболу, публикует краткую биографию защитника сборной России Мариу Фернандеса.
Издание отмечает, что игрок ЦСКА хорошо знаком с Неймаром и вполне мог бы играть за сборную Бразилии, но «благодаря новому паспорту от Путина и проворности русской бюрократии» получил российское гражданство.
Теперь Фернандес «хочет выиграть чемпионат для Путина», а с Неймаром они могут встретиться только в финале чемпионата, отмечает издание. Насколько вероятна, по мнению авторов, такая перспектива, они не уточняют.
La Repubblica также уделяет внимание теме знакомства Фернандеса с русским языком. Издание цитирует главного тренера сборной России Станислава Черчесова: «Он понимает все, что мы говорим, даже если не может ответить».