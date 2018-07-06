Рим, 6 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. La Repubblica в пятницу, 6 июля, в своей серии статей о главных звездах команд, продолжающих выступление на чемпионате мира по футболу, публикует краткую биографию защитника сборной России Мариу Фернандеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Издание отмечает, что игрок ЦСКА хорошо знаком с Неймаром и вполне мог бы играть за сборную Бразилии, но «благодаря новому паспорту от Путина и проворности русской бюрократии» получил российское гражданство.

Теперь Фернандес «хочет выиграть чемпионат для Путина», а с Неймаром они могут встретиться только в финале чемпионата, отмечает издание. Насколько вероятна, по мнению авторов, такая перспектива, они не уточняют.

La Repubblica также уделяет внимание теме знакомства Фернандеса с русским языком. Издание цитирует главного тренера сборной России Станислава Черчесова: «Он понимает все, что мы говорим, даже если не может ответить».