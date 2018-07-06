Лондон, 6 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. После продвижения сборной Англии по турнирной сетке чемпионата мира по футболу — 2018 количество поисковых запросов на покупку авиабилетов из этой страны в Россию выросло в 2,5 раза, сообщает Businessinsider.

Дарья Драй ИА REGNUM Сувенирная продукцая с символикой ЧМ по футболу 2018

Так, число таких обращений на одном из сайтов по продаже авиабилетов выросло почти на 150%. Что касается других стран, сборные которых вышли в четвертьфинал ЧМ, то количество запросов на покупку билетов из Франции выросло на 135%, Швеции — 112%, Хорватии — 93%, Бельгии — 78%, Бразилии — 56% и Уругвая — 41%.

Читайте также: Английские болельщики заявили, что ЧМ в России — лучший на их памяти

Напомним, сегодня, 6 июля, пройдут первые четвертьфинальные матчи ЧМ-2018. В 17:00 мск на стадионе «Нижний Новгород» встретятся сборные Уругвая и Франции, а в 21:00 мск команды Бразилии и Бельгии сыграют на стадионе «Казань Арена».

Завтра, 7 июля, за выход в полуфинал поборются Швеция и Англия («Самара Арена», 17:00 мск), а в 21:00 мск в Сочи — Россия и Хорватия.

Читайте также: Британские СМИ раскрыли «секрет успеха» Пикфорда в матче с Колумбией