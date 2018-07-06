Москва, 6 июля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 9 июля 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ «Рублев» (г. Москва). Об этом сообщается на сайте АСВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«9 июля начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ «Рублев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 15,5 тыс. вкладчиков могут обратиться согласно реестру обязательств АО КБ «Рублев» за выплатой страхового возмещения на сумму около 12,2 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ «Рублев». На сайте регулятора отмечалось, что решение было принято в связи с тем, что бизнес-модель организации была ориентирована на привлечение денежных средств граждан и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

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