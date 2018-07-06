Воронеж, 6 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Александр Сысоев освобожден от должности начальника Главного управления МВД по Воронежской области. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин 5 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта полиции Сысоева Александра Николаевича, начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области», — говорится в документе.

Александр Сысоев занял пост начальника Воронежского ГУ МВД в 2011 году, до этого работал в Северо-Кавказском регионе.

В марте 2017 года появились слухи об отставке Сысоева с поста. Тогда он заявил воронежским журналистам: «Мои желания здесь на последнем месте, мы люди казенные, как будет, так и будет».