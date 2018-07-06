Ростов-на-Дону, 6 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. На одной из крупных продовольственных баз Ростова-на-Дону произошёл взрыв. По имеющейся информации, сегодня, 6 июля, взорвался газовый баллон. Официально версия не подтверждена. Заявлений о случившемся от экстренных служб также пока не поступало.

geralt Взрыв

Источники сообщают о двух пострадавших в результате инцидента. Они находятся в больнице.

Известно, что ЧП произошло на базе, расположенной на улице Врубовой. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, дежурят кареты скорой помощи.